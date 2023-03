Cerca di recuperare il cane sull'Asse mediano e viene travolta: addio alla storica commerciante

La cmunità di Giugliano è ancora sconvolta per la tragica morte di Annamaria di Marino, la commerciante di 68 anni travolta e uccisa ieri notte sull’Asse mediano. Nel centro storico aveva un noto negozio di intimo, un vero punto di riferimento per tutti. Ricordata come una persona semplice, simpatica e sempre disponibile, la signora Annamaria lascia il marito Stefano che in queste ore la piange in sieme ai figli.

La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. La 68enne viaggiava lungo l'Asse mediano, verso Lago Patria, quando all’uscita di Casandrino è stata costretta a fermarsi forse per un guasto alla macchina. Il suo cagnolino sarebbe saltato fuori dall'abitacolo e lei, per recuperarlo, ha abbandonato il veicolo. Proprio in quel momento è sopraggiunta un'altra auto che - purtroppo - non è riuscita a frenare in tempo.

La signora Annamaria è stata travolta e dall'impatto ne è nato anche un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 5 veicoli. Immediati i soccorsi per la donna che è trasportata in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tanti in queste ore si stringono alla famiglia, in questo grande momento di dolore, e dedicano - anche sui social - messaggi alla signora Annamaria.