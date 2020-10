Addio a Michele Silenti, morto in un incidente stradale all'Arenaccia

Aveva solo 35 anni, Michele Silenti, il giovane investito e ucciso ieri sera tra via Arenaccia e piazza Luigi Poderico. Il giovane stava attraversando la strada quando è stato colpito in pieno da un'auto. Insieme a lui c'era una ragazza, investita anche dall'auto e rimasta ferita. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia municipale. Alla guida del veicolo che ha ucciso il giovane c'era un 59enne. L'uomo è stato fermato dagli agenti della municipale per sottoporto ai test di routine. Il corpo del giovane è rimasto sull'asfalto fino a poco prima delle 20 quando è stato portato via dalle onoranze funebri.

Stando ai primi rilievi, il corpo della vittima sarebbe stato sbalzato via per diversi metri a causa dell'impatto. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul corpo. Michele era un disegnatore, laureato all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Era molto conosciuto e sono centinaia i messaggi di cordoglio che circolano in queste ore sui social network. Lui stesso aveva una pagina Facebook dove pubblicava le sue opere. Lì si sono raccolti una serie di messaggi d'addio al giovane.

IL VIDEO