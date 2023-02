Violento scontro auto: muore comandante di lungo corso di traghetti e aliscafi

La vittima dell'incidente stradale avvenuto stamane sulla statale sorrentina è Michele Lauro, ex comandante 60enne di aliscafi e traghetti residente a Piano di Sorrento.

Il violento scontro dell'auto sulla quale viaggiava con un'altra vettura di grossa cilindrata, guidata da un 32enne, è risultato fatale.sul viadotto San Marco, a Castellammare.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito. La strada statale 145 “sorrentina” è stata chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – per diverse ore.