Incidente stradale, scontro tra auto e moto: "Quella strada è troppo pericolosa"

Altro incidente in via Miano, con uno scontro tra un'automobile e una moto, con un ferito in maniera seria.

A riportare l'accaduto la Municipalità 3 Stella, S.Carlo all'Arena del Comune di Napoli, che ha scritto in una nota: "Ennesimo incidente a Miano. Il ragazzo è in ospedale, già più volte abbiamo sollecitato il Comune Centrale a prendere provvedimenti su quest’asse viario ormai troppo pericoloso" .

Alcuni residenti richiedono a gran voce la necessità di installare i rallentatori o i dossi artificiali lungo tutta la strada per ragioni di sicurezza.