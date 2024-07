Incidente in scooter per mamma e figlia di 9 anni: due militari le soccorrono

Due militari di Persano, mentre svolgevano il servizio a Mergellina, hanno prestato soccorso ad una mamma e alla sua bambina di 9 anni, nei pressi di una nota pizzeria all'altezza di largo Sermoneta, in quanto vittime di un incidente stradale in scooter.

"Abbiamo notato due persone a terra e subito ci siamo fermati per prestare soccorso. Erano una madre e la bambina che erano state coinvolte in un incidente stradale. Constatiamo che la bambina urlava per le molteplici escoriazioni, per il dolore alla gamba e proviamo a tranquillizzarla dandole da bere acqua e mettendole del ghiaccio, mentre la mamma era ferita al viso e presentava dolori al capo e alla testa. Al nostro arrivo già erano state chiamate le forze dell'ordine e il 118, giunti poi sul posto. Noi nel frattempo oltre ad aiutare le ferite, abbiamo supportato il 118 nelle operazioni di trasporto in ospedale delle vittime", spiegano i militari, graduati uno del Comando Comprensorio Persano e l’altro dell'ottava Artiglieria Pasubio.