Incidente stradale, auto si schianta contro un ristorante: grave una donna

Rocambolesco incidente a Mergellina. E’ passata da poco la mezzanotte a Napoli quando la vettura, una Renault, ridotta ad un ammasso di rottami, con a bordo una ragazzo e una ragazza percorrendo via Mergellina finisce prima contro le vetrate del ristorante “Ciro a Mergellina” poi si ribalta più volte e prosegue la sua folle corsa per circa un trentina di metri, finendo nelle rotatoria dietro uno degli chalet presenti sul lungomare, come spiega Ciro Cuozzo sul Riformista.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, polizia, carabinieri e polizia municipale. Le forze dell’ordine e i sanitari del 118 hanno provveduto con difficoltà ad estrarre dalla vettura la coppia per trasportarla in ospedale. Le condizioni della ragazza sono apparse sin da subito gravissime. La coppia è attualmente in prognosi riservata.

Le indagini sono affidate agli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. Al vaglio le telecamere presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica.

..