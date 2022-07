Grave incidente in Tangenziale per il noto chef Esposito: "Sta migliorando"

"Vogliamo ringraziare tutti per l'affetto e la grande vicinanza dimostrata, siamo felici di comunicarvi che le condizioni di Luca sono nettamente migliorate. Vi abbracciamo con grande affetto e gratitudine", è la buona notizia pubblicata con un post Facebook dai familiari di Luca Esposito sul miglioramento delle sue condizioni di salute dopo l'incidente stradale di cui è stato vittima nei giorni scorsi.

Il noto chef del ristorante ‘La Locanda del Testardo” di Bacoli si era schiantato 48 ore fa in Tangenziale in moto, dopo un evento al Nabilah. Dopo grande preoccupazione le sue condizioni di salute al Monaldi, dove è ricoverato, sono in miglioramento.