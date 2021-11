Spaventoso incidente per lo scrittore Lorenzo Marone: "Vivi per miracolo"

Brutta disavventura per Lorenzo Marone. Lo scrittore partenopeo lo scorso 1 novembre è rimasto coinvolto - con moglie e figli in macchina con lui - in un grave incidente automobilistico sulla statale 158, in Molise.

Quasi al confine con la Campania, si è verificata una carambola che ha coinvolto più autovetture tra cui la sua. "Una jeep ha invaso la nostra corsia", è il racconto di Marone.

Scrittore e famiglia sono finiti in ospedale, a Isernia, "pieni di ecchimosi e contusioni". In totale il sinistro ha portato al ferimento di sette persone, tra cui anche bambini. "Stiamo bene ma siamo vivi per miracolo", ha scritto sui social Lorenzo Marone.