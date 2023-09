Schianto con la Lamborghini nella notte: auto tranciata a metà | VIDEO

La costosa e potente auto sportiva devastata nell'impatto, avvenuto su via Cattolica

Terrificante schianto, la scorsa notte, in via Cattolica a Bagnoli. Lungo la strada - un rettilineo di diversi km che va da via Coroglio a Cavalleggeri - una Lamborghini di colore grigio si è schiantata contro i muri di cemento che delimitano la carreggiata, probabilmente rimbalzando da un lato all'altro a causa della forte velocità.

Le condizioni in cui è stata ritrovata la vettura, praticamente tranciata a metà, rendono l'idea della violenza dell'impatto.

Non si conoscono dettagli a proposito delle condizioni del conducente, riuscito comunque a scampare allo scontro.