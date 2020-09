Jeep va a sbattere contro i carabinieri: due feriti

Non è ancora chiaro il motivo per il quale due persone a bordo di una Jeep sono andate a impattare contro una gazzella dei carabinieri la scorsa notte a Marano. L'incidente è avvenuto all'altezza della zona a ridosso dei Camaldoli e ha provocato il ferimento dei due a bordo del suv. Non si hanno notizie di ferimenti ai danni dei militari. Le due persone ferite non sono in gravi condizioni e hanno riportato solo delle contusioni.

Si tratta di un caso fortunato visto che l'impatto è stato molto violento. Talmente violento da provocare diversi danni lungo la strada e costringendo i militari a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia. Danneggiato anche un palo della pubblica illuminazione. Con la chiusura della strada i carabinieri sono riusciti anche a effettuare i rilievi del caso per provare a ricostruire i motivi dello scontro.