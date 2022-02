Incidente stradale ai Colli Aminei, giovane travolto da un'auto

Ai Colli Aminei pressi civico numero 100 a Napoli nella terza Municipalità continua la mattanza dei pedoni travolti da centauro che poi scappano via. Stamattina alle ore 8 e 15 un ragazzo è stato travolto mentre scendeva dal marciapiede per evitare un ostacolo.

Giuseppe Alviti responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità di Forza Italia chiede all' amministrazione comunale di installare dissuasori stradali e rinforzi della polizia municipale in zona visto che i Colli Aminei rappresentano una principale arteria stradale per giungere agli ospedali collinari.

Sul posto pattuglia dei carabinieri, polizia municipale e 118