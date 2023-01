Incidente stradale, turista investito sulle strisce pedonali

Un turista è stato investito sulle strisce pedonali sul corso Garibaldi sabato sera, mentre era in compagnia di moglie e figlio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un’autoambulanza che ha soccorso il ferito.

Scrive il deputato Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo Facebook. “Ci troviamo evidentemente di fronte a una vera e propria emergenza che purtroppo ha fatto registrare, dal mese di settembre ad oggi, già diverse vittime dei pirati della strada. Ricordo Elvira Zibra investita da un centauro che impennava a via Caracciolo. L’ingegnere Iazzetta investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce a Piazza Sannazaro. Alessandra Navarra che ha perso la vita attraversando sempre sulle strisce a Piedigrotta. E il piccolo Christian che ha perso la vita mentre era sul marciapiede con la mamma quando un’auto gli è piombata addosso. Contro questa deriva inaccettabile serve un piano capillare dedicato a individuare e fermare i tanti automobilisti e motociclisti che conducono i loro mezzi con assoluta irresponsabilità. E, soprattutto, servono condanne esemplari per chi provoca la morte altrui a causa di queste condotte. L’impunità, di certo, non aiuta ad arginare un fenomeno che diventa sempre più preoccupante. I limiti della segnaletica sono altrettanto evidenti, per questo chiediamo la realizzazione di dossi e dissuasori di velocità nelle principali arterie della città, lì dove il pericolo è maggiore a causa della velocità sostenuta dei veicoli e della frequenza di passaggio pedonale”.