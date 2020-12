Investito sulle strisce a 10 anni, il piccolo "Hamsik" ha subito molte operazioni ma ha ritrovato il sorriso

L'anno scorso il piccolo Luca di 11 anni è stato investito a Portici mentre era sulle strisce pedonali. Da allora ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici e trovare la forza di recuperare le energie fisiche ed il sorriso. In questo percorso Luca ha trovato però dei nuovi amici, gli agenti del Commissariato di Portici Ercolano che, dopo averlo soprannominato “piccolo Hamsik” per la sua grande passione per il calcio, in occasione delle festività natalizie gli hanno regalato il calendario della Polizia di Stato". E' il post Facebook della Polizia per il piccolo Luca.