Uomo investito, morto sul colpo: la tragedia a Piscinola

È stato investito ed è morto sul colpo. Chi gli ha tolto la vita è anche scappato senza prestare soccorso. Tragedia nel quartiere Piscinola a Napoli dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito. Non si conoscono ancora le generalità della vittima che ha perso la vita lungo via Piedimonte d'Alife. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione della metropolitana.

Non è chiara la dinamica dei fatti. Si sa solo che la vittima è stata investita ma non si è ancora riusciti a ricostruire nemmeno con quale tipo di mezzo sia stata travolta. L'uomo è stato trovato lungo la strada in una pozza di sangue. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia local, sezione infortunistica stradale, che hanno effettuato i primi rilievi.