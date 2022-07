Paura per Lucio Zurlo: il noto maestro di boxe è stato investito

Paura a Torre Annunziata dove il noto maestro di boxe Lucio Zurlo è stato investito. Zurlo, nella serata di lunedì, era in zona porto quando - per cause da accertare - è stato investito da uno scooter.

Immediati i soccorsi, con il maestro che è stato trasportato al vicino ospedale di Castellammare dove gli sono state diagnosticate varie lacerazione e un'ematoma alla testa. Le sue condizioni, anche se i medici hanno preferito tenerlo sotto osservazione, non destano preoccupazioni.