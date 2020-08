Motorino lo investe e poi scappa: collaboratore del sindaco in ospedale

Ancora un pirata della strada in azione sulle strade del napoletano. A farne le spese stavolta è stato un collaboratore del sindaco di Portici, Enzo Cuomo. I fatti si sono verificati oggi pomeriggio quando l'uomo è stato investito da uno scooter lungo via Diaz. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando quando è stato investito da uno scooter il cui guidatore non si è fermato nemmeno a prestare soccorso. La persona investita è stata soccorsa ed è stata trasportata in ospedale.

I soccorsi

Le sue condizioni non sembravano preoccupanti ma era necessario valutare eventuali traumi subiti. Si tratta di un cameraman che lavora nello staff comunicazione del primo cittadino di Portici. La “fuga” del responsabile dell'investimento è durata poco. A scovarlo sono stati gli agenti della polizia municipale che hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza piazzate lungo la strada. Si tratta di un uomo di San Giovanni a Teduccio.