Investito dal bus a pochi passi da piazza Garibaldi

Ieri pomeriggio un 21enne è stato investito da un bus sul Corso Garibaldi, nel tratto attraversato anche dai binari del tram. E' stato stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Illesi i passeggeri che erano a bordo del mezzo di trasporto.

Ascoltato il conducente del bus della linea Eav per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona potranno fornire elementi utili per ricostruire l'accaduto e stabilire le responsabilità.