Investe un bambino e non si ferma a soccorrerlo: denunciata una 30enne

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Calvizzano hanno denunciato per omissione di soccorso una 30enne del posto. Secondo la loro ricostruzione questa nel pomeriggio, verso le 16.30, era alla guida dell'auto che aveva travolto in viale dell’Indipendenza un 12enne per poi fuggire senza fermarsi per accertarsi delle sue condizioni e prestargli soccorso.

Il bimbo è stato trasferito in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni per la frattura di tibia e perone.

Le indagini dei carabinieri, portate a termine attraverso testimonianze e analisi dei sistemi di videosorveglianza del posto, hanno permesso di rintracciare e identificare la donna.

Il veicolo, una Smart, è stato sequestrato mentre la 30enne è stata sottoposta ad accertamenti sanitari sull'eventuale assunzione di alcol e droga disposti dalla procura di Napoli Nord Aversa.