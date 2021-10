Incidente, uomo investito mentre attraversa la strada

Un uomo è stato investito mentre attarversava la strada in via Arena ad Afragola. Per non farlo bagnare dalla pioggia è stato coperto da una coperta. La ragazza che ha investito il pedone si è fermata a soccorrerlo.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale, guidata dal Comandante Michele Orlando ed una ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni non sono gravi.