Un ragazzo e una ragazza travolti in scooter da un'auto pirata: è caccia al fuggitivo

Due 19enni su uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Napoli nella notte a pochi passi da via Persico.Il ragazzo e la ragazza sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale del Mare l'uno e al C.T.O. l'altra.

Il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso. Gli uomini della polizia locale stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il fuggitivo.

Le indagini sono rese particolarmente difficili dall'assenza di testimoni e dall'impossibilità, a causa delle condizioni cliniche, di avere informazioni dagli stessi ragazzi feriti. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale Unità Operativa Infortunistica.