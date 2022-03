Violento incidente alla Sanità: auto travolge quattro persone - VIDEO

Un brutto incidente si è verificato ieri pomeriggio al Rione Sanità. All'esterno di una nota farmacia della zona, in via Santa Maria Antesaecula, un'auto ha travolto quattro persone. Nello svoltare, da una strada adiacente, l'autista avrebbe perso il controllo - per motivi ancora da chiarire - ed ha travolto una coppia su uno scooter e due ragazzine che procedevano a piedi nel senso opposto.

Immediati i soccorsi da parte dello stesso automobilista, con una delle giovani trasportata all'ospedale Santobono, ma dimessa dopo qualche ora. L'incidente, infatti, non ha fatto registrare feriti gravi ed anche la ragazzina sbalzata per alcuni metri è rimasta miracolosamente illesa. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini, in poche ore, condivise in diversi gruppi social, sono diventate virali.