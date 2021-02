Coppia investita da un furgone, l'autista non li soccorre: trasportati d'urgenza in ospedale

Politraumi per i due anziani travolti

Una coppia di anziani di 80 e 72 anni che stava attraversando la strada è stata investita da un furgone. Il conducente non si è fermato ed è fuggito subito dopo l'incidente. Incidente è avvenuto Calvizzano in viale della Resistenza.

La coppia è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Pozzuoli. Sono coscienti e non in pericolo di vita, ma hanno subito politraumi.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Marano per risalire all'identità del conducente del veicolo.