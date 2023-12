Grave incidente stradale: due anziani investiti e scaraventati sull'asfalto da un'auto in corsa

Incidente stradale sul viale Colli Aminei all'altezza dell'ingresso pedonale del parco Coravide.

"Due anziani investiti e scaraventati in aria da un'auto in corsa. I passanti hanno chiamato i soccorsi", denuncia sui social Giuliana De Lorenzo, ex consigliere comunale.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I due coniugi hanno riportato politraumi e sono stati ricoverati in ospedale.

Polizia municipale sul posto per i rilievi di rito.