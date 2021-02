Incidente stradale in una traversa di via Toledo: travolte da un'auto due giovani madri e i loro figli

Le donne e i figli sono stati trasportati in ospedale dove sono in osservazione. Fermato l'uomo alla guida dell'auto

Incidente stradale su Vico Tofa, traversa di via Toledo situata nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Due giovani madre sono state travolte da una'auto mentre erano in strada con i rispettivi figli. Soccorse sono poi state trasportate in ospedale. Portati invece al Santobono i loro figli.

L'uomo alla guida della vettura, protagonista dell'incidente, è stato fermato ed identificato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro stradale. La vettura non era assicurata ed è stata sequestrata.