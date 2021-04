Incidente, due bambine investite davanti alla scuola: stavano per entrare in classe

Alla guida una donna in stato di shock per l'accaduto

Incidente stradale davanti all'istituto Papa Giovanni al corso Umberto I di Caivano. Due bambine sono state investite da un’automobile guidata da una donna, mentre attraversavano la strada all'orario di ingresso scuola, come riporta Il Giornale di Caivano.

Le bimbe sono state portate in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazioni. La donna al volante dell'auto ha accusato un piccolo malore per lo shock,