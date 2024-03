Una donna di 50 anni è stata, mercoledì, investita da un'auto in via Repubbliche Marinare. Si trova adesso ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale del Mare.

A travolgerla un'auto all'incrocio con via Bernardo Quaranta. Il conducente si è immediatamente fermato per prestarle i primi soccorsi e chiamare il 118.

La dinamica dell'incidente verrà ricostruita con precisione dagli investigatori, anche grazie ai filmati della videosorveglianza installata sul posto.

Intanto soltanto dall'inizio del 2024 sono state investite a Napoli sei persone. Il fenomeno appare in crescita esponenziale e sta diventando sempre più preoccupante. A riportare la notizia è il Mattino.