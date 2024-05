Scende dal taxi dopo una serata con le amiche e viene travolta da un'auto sotto casa: 27enne gravissima

In via Leopardi alle ore 04:30 circa una ragazza G. R. nata a Napoli il 12/01/1997, residente proprio in Via Leopardi, dopo una serata passata con le amiche torna in taxi con queste ultime. Si fa lasciare sotto casa, attraversa la strada, quando poco prima di raggiungere la sua abitazione viene travolta da un autoveicolo VW Polo condotto da un ragazzo di 24anni e con a bordo passeggero 22enne, all'altezza con l'intersezione con via Rossetti.

Il trasporto in ospedale: gravi le condizioni della giovane

L'impatto è stato violentissimo, la giovane è stata sbalzata in avanti di circa 30 metri. Dopo l'incidente il conducente dell'auto ha proseguito la marcia salvo poi ritornare dopo 30 minuti sul posto dove è stato intercettato dagli agenti della polizia municipale intervenuti per prestare soccorso e per i rilievi. Le condizioni della ragazza investita sono subito apparse gravi, trasportata in ambulanza del 118 presso ospedale S.Paolo dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Avvisato il PM di turno e sequestrato il veicolo, nonché sottoposto ad accertamenti tossicologici il conducente. Entrambi gli occupanti l'auto investitrice sono stati accompagnati presso gli uffici del Comando della polizia municipale per la loro compiuta identificazione in quanto erano entrambi sprovvisti di documenti.