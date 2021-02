Giovane mamma travolta e uccisa in monopattino, Cantalamessa: "Dobbiamo aspettare altri morti?"

Arriva anche a Napoli l'eco della tragica morte di Federica Picasso, giovane madre, travolta e uccisa da un tir mentre era in monopattino.

Il commento di Gianluca Cantalamessa, politico napoletano e membro della Camera dei deputati: "Una donna è morta a Genova in un incidente stradale avvenuto ad un incrocio. La vittima stava guidando un monopattino elettrico. I monopattini sono diventati estremamente pericolosi. Li vediamo a Napoli, a Roma, a Milano ed in tutte le città sfrecciare ovunque: su marciapiedi e isole pedonali, dribblare il traffico e sfrecciare contromano. Non c'è un codice della strada nè obbligo di casco, nè tantomeno copertura assicurativa. Sono mezzi pericolossimi, per chi guida come per chi li incontra. Non è il primo morto, ma dobbiamo aspettarne altri? Sentite condoglianze alla famiglia della signora. La Politica comunque non ha solo il doveroso compito di fare le condoglianze ma, legiferando, di prevenire le morti. Mi impegno a studiare la relativa normativa e di parlarne con chi nel mio partito segue queste tematiche. Mi auguro lo facciano anche gli altri partiti perché il buon senso non ha un colore politico.

