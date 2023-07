Investita da un tir mentre fa jogging: 23enne ricoverata in gravi condizioni

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme al personale del 118 sono intervenuti nella variante bis per un incidente stradale.

Dai una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che una 23enne del posto mentre faceva jogging sarebbe stata investita da un tir in transito. Il camionista si è fermato ed ha chiesto soccorsi. La ragazza è stata trasferita in codice rosso nell’ospedale di Nola, in pericolo di vita.