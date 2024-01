Incidente stradale, donna travolta da una Smart: è grave

Una donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale al Vecchio Pellegrini, dopo un grave incidente stradale avvenuto a via Foria. La 67enne residente alla Sanità è stata investita da una Smart all'altezza di via Duomo nella mattinata di ieri.

Ha riportato politraumi, le sue condizioni sono gravi ed è stato necessario il trasferimento all'ospedale del Mare. La prognosi è riservata.

Indagini sull’incidente da parte del reparto Infortunistica stradale della polizia Municipale.