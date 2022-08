Investita mentre attraversa con gli amici: Agata muore a 34 anni

Vanno avanti le indagini della Polizia Stradale di Caserta per identificare il pirata della strada che la notte di Ferragosto ha investito e ucciso a Castel Volturno una donna polacca di 34 anni. La ragazza, Agata Izabela, residente a Napoli (dove lavorava all'aeroporto di Capodichino), era in provincia di Caserta per passare la serata in uno dei locali del litorale domizio.

Stava attraversando la statale Domiziana con due amici quando è stata centrata in pieno da una Nissan Micra, il cui conducente ha poi abbandonato l'auto ed è fuggito. Gli amici della 34enne sono stati sfiorati ma si sono salvati; sotto choc, i due ragazzi hanno poi pensato a soccorrere l'amica e non hanno prestato attenzione al conducente della Nissan, risultata poi rottamata e senza dunque un proprietario.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, e gli investigatori stanno cercando di acquisire le immagini da telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il pirata della strada. L'operazione, tuttavia, non resta semplice visto che molti magazzini sono chiusi per ferie.