Tragico incidente, bimba di sette anni travolta e uccisa dall'auto della mamma

In via Emilio Buccafusca a Casalnuovo una bimba di sette anni è stata travolta dall'auto della mamma, un'Audi A3 in fase di manovra in retromarcia, decedendo sul colpo. Vani i soccorsi, le ferite erano troppo gravi per essere curate e la piccola Aurora Napolitano non ce l'ha fatta.

Ferito anche un conoscente della famiglia della bambina.

Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Salma e veicolo sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.