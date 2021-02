Incidente sull'Asse Mediano dopo un inseguimento per una rapina: ci sono feriti

L'auto dei rapinatori, nella fuga, ha imboccato l'uscita contromano. Ferito oltre ad uno dei malviventi, anche un automobilista che passava per caso in quel momento sull'asse mediano

Gli agenti della polizia stavano inseguendo un'auto con due malviventi che avevano appena effettuato una rapina ad un distributore di gas. L’inseguimento si è svolto sull’Asse Mediano fino a quando i banditi non hanno imboccato contromano l’uscita Afragola – Cardito.

Nella manovra, un'altra auto che stava transitando ha impattato contro quella dei rapinatori. Uno dei malviventi si è dato alla fuga ed è stato bloccato nei pressi dell’asse mediano. Un altro rapinatore è stato ricoverato al Cardarelli per le ferite riportate nell'incidente. In ospedale ci è finito anche l'automobilista che si è trovato suo malgrado sulla strada dei malviventi.

Da segnalare anche il provvidenziale intervento della polizia municipale, guidata dal comandante Michele Orlando, per i rilievi del sinistro stradale, per le operazioni di messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità sul tratto di asse mediano interessato dall'incidente.