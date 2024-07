Sfuggono all'alt dei carabinieri e si schiantano contro un'auto: ferite due persone

Sfuggono all'alt e impennano davanti ai carabinieri. Nella fuga, poi, finiscono contro un'altra auto. Lungo la discesa che da Posillipo costeggia la grotta di Seiano e arriva a Coroglio un 25enne e un 43enne decidono di sfidare i militari.

Erano in sella ad una moto da corsa, senza casco e sotto l'effetto di cocaina e marijuana, quando hanno sgrecciato dinanzi ai carabinieri. I militari hanno alzato la paletta, ma il conducente ha spinto sull’acceleratore e impennato, lanciandosi verso Fuorigrotta.

I carabinieri li hanno, quindi, inseguiti fino alla galleria Laziale dove il centauro ha perso il controllo del veicolo urtando contro un'auto. Il 25enne se la caverà con lesioni guaribili in 5 giorni. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il passeggero, invece, è ancora ricoverato per gravi fratture. Sarà denunciato.