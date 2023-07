Pauroso incidente nella notte: auto si schianta contro la cassa armonica nella villa comunale

I Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti, poco dopo le 4, in piazza Principe Umberto per un incidente stradale. Poco prima un 35enne incensurato del posto per cause in corso di accertamento perdeva il controllo della propria Volkswagen Touran andando a sbattere sulla base in cemento della cassa armonica nella villa comunale.

Pare che la struttura architettonica non abbia subìto danni. I militari hanno denunciato il 35enne per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Verranno effettuati anche i relativi accertamenti sul tasso alcolemico dell’uomo.