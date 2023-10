Scontro frontale tra auto nella notte: due bambini ricoverati in prognosi riservata

Un violento scontro tra auto è stato registrato nella notte ad Acerra. In via Volturno le due auto sono entrate in collisione per motivi ancora da accertare. A bordo di una di queste anche due bambini che erano con i genitori.

I due piccoli sono stati subito trasportati all'ospedale Santobono di Napoli dove sono ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata. In gravi condizioni anche i genitori. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto i passeggeri dal veicolo incidentato.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri di Castello di Cisterna che stanno indagando sull'esatta dinamica dei fatti. Il conducente dell'altro veicolo è stato sottoposto alle analisi di rito e all'alcol test.