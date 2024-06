Scontro tra auto e scooter, gamba amputata ad un 44enne

Gravissimo incidente in via delle Repubbliche Marinare: coinvolti un motociclista su moto BMW e il conducente di un’autovettura Fiat Idea, entrambi residenti a Barra. L’incidente, su cui stanno indagando gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, è avvenuto verso le 19.45 di ieri, 7 giugno.

La dinamica

Da una prima ricostruzione della dinamica - spiega una nota della Polizia locale - si presume che il motociclista, 44 anni, stesse percorrendo via delle Repubbliche Marinare con direzione di marcia via Ferrante Imparato quando, all’intersezione con via Sesto Fiorentino, è entrata in collisione con la vettura proveniente dalla sua destra guidata da un 51nne.

Per la forza dell'impatto, la BMW è finita nella carreggiata opposta.

Le condizioni del ferito

A causa delle ferite riportate, il motociclista è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare. Qui è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento: troppo gravi i traumi riportati, per cui i sanitari sono stati costretti ad amputargli una gamba. Al momento la prognosi è riservata. Gli agenti del reparto Infortunistica Stradale hanno disposto il sequestro di entrambi i veicoli per ulteriori accertamenti e fatto sottoporre i conducenti agli accertamenti tossicologici