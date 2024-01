Si schianta in curva contro un'auto in sosta: le immagini virali sui social - VIDEO

Sui social è diventato virale un video registrato a Somma Vesuviana. Le immagini mostrano la scena di un incidente stradale avvenuto in via mercato vecchio. Un'auto, forse per l'alta velocità, si è schiantata contro un altro veicolo in sosta.

Le immagini sono state diffuse da un residente che sui social scrive: "Sono anni che denuncio la sosta selvaggia in quel tratto di strada e la velocità con cui transitano le auto. Ma a nessuno interessa la sicurezza fino a quando non succede l'incidente".

