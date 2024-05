Incidente mortale in via Girolamo Santacroce

Erano passate da poco le 21 ieri sera e un uomo stava percorrendo in motorino via Girolamo Santacroce quando - in base al racconto di un testimone - è sembrato perdere il controllo del mezzo e schiantarsi al suolo. Soccorso dai passanti, sembrava non dare segni di vita. Sul posto è subito giunto un mezzo del 118 e gli uomini dell'Antinfortunistica del Comune di Napoli.

Purtroppo per l'uomo, classe 1958, non c'è stato niente da fare. L'ipotesi più probabile - che dovrà comunque essere confermata dalle indagini in corso - è che un malore ne abbia provocato la morte mentre guidava lo scooter e sia quindi caduto. Chi è passato sul posto parla di scena raccapricciante.

Sono intanto gravissime le condizioni della ragazza investita in via Leopardi e sbalzata per oltre 30 metri. Trasportata in ambulanza dal 118 all'ospedale S.Paolo, si trova in coma indotto, con un imponente trauma cranico e molteplici fratture.