Tremendo impatto sulla Tangenziale: traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per un incidente che si è verificato questa mattina. A restare coinvolto nell'impatto, secondo le prime informazioni, un furgone, ma non è escluso che l'incidente abbia visto protagonista anche un secondo veicolo.

L'impatto, secondo alcuni testimoni che hanno visto il furgone, è stato tremendo, ma al momento non si registrano feriti. Disagi per gli automobilisti - in direzione Corso Malta - per la lunga coda causata dal sinistro.