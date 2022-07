Auto impatta contro il guard rail in Tangenziale: traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per un incidente. Poco dopo le 13,30 di oggi una utilitaria avrebbe impattato - per cause in via di accertamento - contro il guard rail, finendo poi, la sua corsa in obliquo sulla carreggiata. L'impatto è stato terribile, ma al momento non si ha notizia di feriti. Inoltre, quasi sicuramente nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro.

Traffico in tilt nel tratto tra Arennela e Corso Malta, all'altezza dello svincolo per Capodichino. Al momento vengono segnalati 2 km di coda. L'annuncio arriva da Tangeziale di Napoli: "NAPOLI - Coda (direzione: Allacc. diramazione capodichino) Coda di 2 km tra Arenella e Corso Malta per incidente (22 luglio 2022 ore 14:21)".