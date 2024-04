Scontro tra auto e camion: ferito estratto dalle lamiere accartocciate

Un terribile incidente si è verificato ieri pomeriggio tra Qualiano e Varcaturo, in via Ripuaria. Intorno alle 16, per cause da accertare, un'auto e un camion si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, trasportato in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Questo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco - che lo hanno estratto dalle lamiere - e del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Pozzuoli.

La notizia è stata diffusa da Nessuno Tocchi Ippocrate con un post social: "C’è stata una grandissima dimostrazione di velocità e professionalità da parte della ambulanza INDIA ,della Automedica di Varcaturo e da parte dei vigili del fuoco. Intorno alle ore 16 in via ripuaria , altezza civico 3, c’è stato un terribile incidente tra auto e camion.

In una manciata di secondi i mezzi di soccorso sono sul posto e dopo ben 25 minuti i vigili del fuoco sono riusciti ad estricare il conducente dalle lamiere taglienti dell’autovettura. Il team di Varcaturo provvede immediatamente alla immobilizzazione ed a stabilizzazione del paziente, il quale ,successivamente, viene trasferito in codice rosso presso il Santa Maria delle grazie di pozzuoli dove ad aspettarlo era già pronto un medico rianimatore!".