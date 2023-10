Maxi incidente, coinvolti diversi veicoli: c'è un ferito

Un brutto incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 20, in via Arco Sant’Antonio, la strada che collega Giugliano a Parete. Ben tre i veicoli coinvolti: due auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro alla guida di quest'ultima. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Immediati i soccorsi per il ferito che è trasportato all'ospedale più vicino. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.