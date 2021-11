Auto si ribalta sulla statale: corsa in ospedale per un giovane

Brutto incidente, la scorsa notte, lungo la statale Sorrentina, nel tratto che da Sorrento porta a Sant'Agata sui due Golfi, nel comune di Massa Lubrense. Verso le 2.45 un automobilista, per cause ancora in via da accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è quasi totalmente distrutto dopo essersi ribaltato.

Immediati i soccorsi per il giovane alla guida con alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito allertato il 118. Tuttavia, in attesa dell'arrivo dei sanitari, i passanti hanno estratto l'automobilista dalle lamiere, adangiandolo sul bordo della strada. Il giovane, dopo l'arrivo dell'ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Sorrento.