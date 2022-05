Drammatico incidente nella notte: auto si ribalta nei pressi della nuova rotonda

Un brutto incidente si è verificato ieri sera a Villaricca. In Corso Europa un’auto si è ribaltata mentre si stava immettendo nella rotonda, all’altezza di un noto pub della città. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Non è ancora chiara la dinamica e come l'auto sia riuscita a ribaltarsi.

Tutto fa pensare ad un ecesso di velocità da parte del conducente con consecutiva perdita del controllo del veicolo nell'immettersi nella rotatoria in costruzione. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso. Toccherà alle forze dell'ordine, intervenute anche sul posto per i primi rilievi, stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Dopo il tremendo impatto, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, allertati da altri automobilisti. Ci sono state forti ripercussioni sul traffico.