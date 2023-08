Scontro frontale sul corso: grave un giovane pizzaiolo

Si prega nelle comunità di Calvizzano e marano per la vita del giovane Raffaele Bianco. Il 28enne è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenute la notte scorsa su Corso Italia a Mugnano.

Il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, si sarebbe scontrato frontalmente con un'utilitaria. L'impatto è stato tremendo ed il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pozzuoli. Le indagini nsono affidate ai Carabinieri.

Raffaele è molto conosciuto per la sua attività di pizzaiolo. Tanti per lui i messaggi sui social, come quello di Salvatore che scrive: "Raffaele è un ragazzo umile e bravo ama profondamente il suo lavoro da pizzaiolo, infatti con tanti sacrifici anni fa riuscì ad aprirsi una pizzeria tutta sua a Calvizzano Pizzeria O'Russ,con la quale partecipa anche a tanti eventi di beneficenza.

Vi chiedo umilmente è con grande cuore di pregare per lui affinché possa ritornare presto alla sua vita di sempre, Raffaele è un mio carissimo amico e benvoluto da tutti... Le comunità di Villaricca e Calvizzano si uniscono a preghiera affinché Raffaele possa tornare tra noi".