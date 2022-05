Perde il controllo dell'auto e travolge tre persone: terrore in Centro - VIDEO

Paura nel Centro di Procida dove, ieri mattina, un'auto fuori controllo ha travolto tre persone. Il fatto è avvenuto nella centralissima via Libertà. Come si vede dalle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, un'auto è piombata improvvisamente sui pedoni che stavano attraversando falciuandone tre. Per fortuna non si registra nessuna vittima, ma ci sono comunque dei feriti.

L'auto ha terminato la sua corsa contro delle fioriere. L'automobilista, fermato dalle forze dell'ordine, ha raccontato di aver perso il controllo del veicolo per un malfunzionamento dei freni. Il mezzo a velocità sostenuta ha travolto prima un uomom e una donna e, poi, una terza persona a bordo di uno scooter. Per loro, oltre al grande spavento, ferite guaribili. La donna ha subito un trauma cranico e problemi alla vertebra, l'uomo si è fratturato la tibia, mentre per il centauro solo qualche contusione.

Le immagini di quei drammatici momenti stanno facendo il giro del web. Paura per le persone che in quel momento erano in strada, per questa tragedia sfiorata. Sul posto, oltre al 118 che ha soccorso i feriti, sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e - come detto - ascoltato l'automobilista sotto shock per quanto accaduto.