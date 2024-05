Tremendo schianto nella notte. auto coinvolte quasi distrutte

Un tremendo incidente è stato registrato sabato notte a Portici. La dinamica non è chiara, ma come mostrano alcune immagini diventate virali sui social le auto coinvolte erano completamente distrutte. Tuttavia non sono stati registrati feriti gravi.

A darne notizia è stato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo: "Così erano ridotte due auto sabato notte dopo una corsa folle. Eppure in quella strada abbiamo realizzato rotatorie e spartitraffico con canalizzatori di direzione, abbiamo installato un numero esorbitante di dissuasori di velocità’, ma a questi deficienti tutto cio’ non è bastato. Le forze dell’ordine con l’ausilio della videosorveglianza stanno accertando la dinamica dell’incidente con relative responsabilità e danni causati".