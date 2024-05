Scontro tra auto e moto a due passi dalla scuola: c'è un ferito

Attimi di paura ieri pomeriggio a Casoria dove è stato registrato un incidente. In piazza Giovanni Pisa, nella zona dove si trova l'istituto Sacro Cuore, un'automobile e una moto sono entrate in contatto per cause da accertare. Ferito il centauro le cui condizioni non si conoscono, ma che tuttavia non risultano gravi. Stando ad alcune testimonianze l'auto stava effettuando una marcia indietro quando ha travolto la moto, uscita da una strada della zona. Immediati i soccorsi: il centauro lamentava dolori all'anca e alla caviglia. "Sicuramente il volo che ha fatto è stato abbastanza forte", racconta un residente.