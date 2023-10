Si schianta con l'auto dopo un malore: paura a piazza Garibaldi

Paura alle prime luci dell'alba a piazza Garibaldi dove un'auto, per cause da accertare, si è schiantata contro ilo storico monumento a due passi dalla stazione centrale. Alcuni dettagli sono stati diffusi da Gianni Simioli. L'uomo alla guida dell'utilitaria si sarebbe sentito male e avrebbe perso il controllo del mezzo. Pare che lo stesso automobilista versi in grave condizioni, ma la notizia non è stata ancora confermata.

"Alle 6 (circa) di questa mattina, un uomo colto da malore è andato a impattarsi contro il monumento a Garibaldi. Siamo in zona stazione, situazione traffico scorrevole ma si invitano i passanti a non rallentare per fotografare o fare video. Pare che l’uomo sia deceduto", ha scritto Simioli.